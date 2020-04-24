На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных
24 апреля, 2020, 07:52
23 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Подавляющее большинство нарушений было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где враг 13 раз обстрелял подразделения Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования России обратились к двум обстрелов.
Вследствие вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения.
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