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Espreso.tvОбществоНа Донбассе за сутки ранены трое украинских военных

На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных


фото: Пресцентр ООС
23 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подавляющее большинство нарушений было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где враг 13 раз обстрелял подразделения Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования России обратились к двум обстрелов.

Вследствие вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения.

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