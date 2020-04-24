На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных

24 апреля, 2020, 07:52

23 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подавляющее большинство нарушений было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где враг 13 раз обстрелял подразделения Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования России обратились к двум обстрелов.

Вследствие вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения.