 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Днепропетровщине в реабилитационных центрах обнаружили вспышку коронавируса, возбуждено уголовное дело

На Днепропетровщине в реабилитационных центрах обнаружили вспышку коронавируса, возбуждено уголовное дело


фото: reuters
Прокуратура Днепропетровской области возбудила дело из-за вспышки коронавируса в трех реабилитационных центрах города Подгородное, заразились 26 человек

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

"В трех реабилитационных центрах, расположенных на территории города Подгородное, у 26 граждан обнаружено заражение коронавирусной болезнью (COVID-19). Указанные лица госпитализирован в КЗ "Днепропетровская городская клиническая больница №21 им. проф. Е. Попковой" для прохождения лечения, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время работниками санитарно-эпидемиологической станции и медицинскими работниками проводится отбор биологического материала у всех граждан, находящихся в указанных реабилитационных центрах. Также проходит дезинфекция помещений.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

"Днепропетровской местной прокуратурой №3 осуществляется процессуальное руководство в трех уголовных производствах по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней (ч.1 ст.325 УК Украины). Досудебное расследование по уголовным производствах продолжается. Устанавливаются причастные к преступлению лица", - говорится в сообщении.

Проверенная информация о коронавирус в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 апреля, 2020 пятница

больше новостей

24 апреля, 2020 пятница

23 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать