На Днепропетровщине в реабилитационных центрах обнаружили вспышку коронавируса, возбуждено уголовное дело

24 апреля, 2020, 16:52

Прокуратура Днепропетровской области возбудила дело из-за вспышки коронавируса в трех реабилитационных центрах города Подгородное, заразились 26 человек

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

"В трех реабилитационных центрах, расположенных на территории города Подгородное, у 26 граждан обнаружено заражение коронавирусной болезнью (COVID-19). Указанные лица госпитализирован в КЗ "Днепропетровская городская клиническая больница №21 им. проф. Е. Попковой" для прохождения лечения, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время работниками санитарно-эпидемиологической станции и медицинскими работниками проводится отбор биологического материала у всех граждан, находящихся в указанных реабилитационных центрах. Также проходит дезинфекция помещений.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

"Днепропетровской местной прокуратурой №3 осуществляется процессуальное руководство в трех уголовных производствах по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней (ч.1 ст.325 УК Украины). Досудебное расследование по уголовным производствах продолжается. Устанавливаются причастные к преступлению лица", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 апреля в Одессе зафиксировали вспышку коронавируса COVID-19 в частном доме престарелых, заболели пять человек.

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