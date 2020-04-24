На Днепропетровщине - 17 новых случаев COVID-19
24 апреля, 2020, 22:34
В Днепропетровской области лабораторно подтвердили еще 17 случаев заражения коронавирусом
Об этом сообщает Днепропетровская ОГА.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области увеличилось до 241.
Новые случаи заболевания были обнаружены в городе Днипро (семь случаев), Днепропетровском районе (один случай), в Кривом Роге (четыре случая), Апостольском районе (четыре случая) и в Покровском районе (один случай).
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