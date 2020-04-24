На Днепропетровщине - 17 новых случаев COVID-19

24 апреля, 2020, 22:34

В Днепропетровской области лабораторно подтвердили еще 17 случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области увеличилось до 241.

Новые случаи заболевания были обнаружены в городе Днипро (семь случаев), Днепропетровском районе (один случай), в Кривом Роге (четыре случая), Апостольском районе (четыре случая) и в Покровском районе (один случай).