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Espreso.tvОбществоМинистр финансов назвал временных руководителей налоговой и таможни

Министр финансов назвал временных руководителей налоговой и таможни


фото: liga.net
Временным исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы назначен руководитель одного из департаментов ведомства Игорь Муратов, а Государственной налоговой службой временно будет руководить заместитель председателя Михаил Титарчук

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает "Правительственный портал".

"Выполнение обязанностей председателя Таможни временно возложено на руководителя одного из департаментов ГТС Игоря Муратова, а исполнение обязанностей председателя Налоговой - на Михаила Титарчука, заместителя председателя ГНС", - говорится в сообщении.

Министр финансов также анонсировал институциональные изменения в обоих ведомствах и отметил, что сейчас идет формирование новых управленческих команд, определение внутренних структур и функционала.

  • Напомним, 24 апреля правительство уволило председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.
  • СМИ назвали возможного нового главу ГНС -  экс-зампреда Государственной налоговой администрации в 2009-2011 годах Алексея Любченко.

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