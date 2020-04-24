Мужчина на Сумщине заразил коронавирусом 24 человека, хотя должен был быть на самоизоляции
Об этом рассказал заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк, сообщает Укринформ.
"Человек, не подумав, съездив за границу, отдохнув, и зная, что он должен быть 14 дней в самоизоляции, решил все-таки посетить своих родных. В результате мы получили 6 семейных очагов, в которых заболели 24 человека и один человек умер", - рассказал Мацюк.
В то же время он сказал, что не имеет морального права обвинять этого человека.
"Я бы не сказал, что это было сознательно, потому что это было в тот период, когда у нас еще не было ситуации в Черновцах. Мы уже тогда говорили, что люди, которые возвращаются из-за границы, должны проходить самоизоляцию. Однако, карантинные меры на территории Украины еще не были введены, поэтому я не имею морального права обвинять человека. Также доказать это очень сложно", - отметил Мацюк.
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