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Espreso.tvОбществоМужчина на Сумщине заразил коронавирусом 24 человека, хотя должен был быть на самоизоляции

Мужчина на Сумщине заразил коронавирусом 24 человека, хотя должен был быть на самоизоляции


фото: reuters
Мужчина, который прибыл из-за границы и не самоизолировался, инфицировал коронавирусом 24 человека

Об этом рассказал заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк, сообщает Укринформ.

"Человек, не подумав, съездив за границу, отдохнув, и зная, что он должен быть 14 дней в самоизоляции, решил все-таки посетить своих родных. В результате мы получили 6 семейных очагов, в которых заболели 24 человека и один человек умер", - рассказал Мацюк.

В то же время он сказал, что не имеет морального права обвинять этого человека.

"Я бы не сказал, что это было сознательно, потому что это было в тот период, когда у нас еще не было ситуации в Черновцах. Мы уже тогда говорили, что люди, которые возвращаются из-за границы, должны проходить самоизоляцию. Однако, карантинные меры на территории Украины еще не были введены, поэтому я не имею морального права обвинять человека. Также доказать это очень сложно", - отметил Мацюк.

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