Луганщина начала страховать всех врачей. Зеленский требует распространить такую практику на Украину
Об этом Владимир Зеленский заявил на совещании по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19, передает пресс-служба президента.
На совещании президенту сообщили об инициативе председателя Луганской ОГА застраховать врачей, работающих с больными COVID-19 и мобильные бригады, которые контактируют с инфицированными.
"Знаю, что эта страховка рассчитана и на последствия коронавируса, и еще на 140 болезней. Стоит она недорого. Врачи в регионе очень благодарны. Это прекрасный пример того, как местные власти находит хорошие и качественные решения во время эпидемии. Прошу рассмотреть возможность такого страхования по всей Украине", - резюмировал Владимир Зеленский.
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