Киев снова стал городом с самым грязным воздухом в мире
24 апреля, 2020, 10:46
Киев возглавил рейтинг городов с наиболее загрязненным воздухом, из-за задымления, которое поступает от пожаров из Чернобыльской зоне
Об этом говорится в рейтинге качества воздуха QIAir .
По состоянию на утро 24 апреля Киев занимает 1 место с индексом 159, а качество его воздуха характеризуется как "вредное".
По прогнозам организации, качество воздуха в Киеве улучшится вечером пятницы.
Вечером 16 апреля индекс загрязнения воздуха Киева составлял 380 единиц - отметка "опасно". После того в течение нескольких дней город то опускался в рейтинге, то снова оказывался на 1-м месте.
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