Киев снова стал городом с самым грязным воздухом в мире

Об этом говорится в рейтинге качества воздуха QIAir .

По состоянию на утро 24 апреля Киев занимает 1 место с индексом 159, а качество его воздуха характеризуется как "вредное".

По прогнозам организации, качество воздуха в Киеве улучшится вечером пятницы.

Вечером 16 апреля индекс загрязнения воздуха Киева составлял 380 единиц - отметка "опасно". После того в течение нескольких дней город то опускался в рейтинге, то снова оказывался на 1-м месте.

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