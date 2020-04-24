Курс валют: гривна продолжает укрепляться

24 апреля, 2020, 09:31

Национальный банк Украины вновь укрепил официальный курс гривны относительно доллара - еще на 4 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 24 апреля официальный курс установлен на уровне 27,01 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,42 гривны за евро. По состоянию на 23 апреля курс был 29,41 гривны.