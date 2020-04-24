Курс валют: гривна продолжает укрепляться
24 апреля, 2020, 09:31
Национальный банк Украины вновь укрепил официальный курс гривны относительно доллара - еще на 4 копейки
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 24 апреля официальный курс установлен на уровне 27,01 гривны за доллар.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,42 гривны за евро. По состоянию на 23 апреля курс был 29,41 гривны.
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