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Espreso.tvОбществоКурс валют: гривна продолжает укрепляться

Курс валют: гривна продолжает укрепляться

Национальный банк Украины вновь укрепил официальный курс гривны относительно доллара - еще на 4 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 24 апреля официальный курс установлен на уровне 27,01 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,42 гривны за евро. По состоянию на 23 апреля курс был 29,41 гривны.

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