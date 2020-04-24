Коронавирус обнаружили на 26 американских боевых кораблях

24 апреля, 2020, 07:36

Сейчас на 26 кораблях ВМС США обнаружены случаи коронавируса

Об этом сообщает CNN .

Эти суда находятся в портах или на верфях. Пентагон не публикует названия кораблей, на которых обнаружена инфекция, или точное количество случаев заражения.

Сейчас тесты 3578 американских военнослужащих дали положительный результат на коронавирус. Двое умерли. Всего флот ВМС США насчитывает 97 действующих боевых кораблей.