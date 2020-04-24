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Espreso.tvМирКоронавирус обнаружили на 26 американских боевых кораблях

Коронавирус обнаружили на 26 американских боевых кораблях


фото: CNN
Сейчас на 26 кораблях ВМС США обнаружены случаи коронавируса

Об этом сообщает CNN .

Эти суда находятся в портах или на верфях. Пентагон не публикует названия кораблей, на которых обнаружена инфекция, или точное количество случаев заражения.

Сейчас тесты 3578 американских военнослужащих дали положительный результат на коронавирус. Двое умерли. Всего флот ВМС США насчитывает 97 действующих боевых кораблей.

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