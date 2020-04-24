Кабмин подаст в Раду законопроект об амнистии, планируют освободить почти 2 тыс. заключенных, - Гончаренко

24 апреля, 2020, 20:53

Кабинет министров направит на рассмотрение Верховной Рады проект закона об амнистии

Об этом сообщил народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко в своем Telegram.

"Впервые с 2016 года Кабмин подает в Верховную Раду проект закона об амнистии, который предусматривает досрочное освобождение 1960 заключенных из 32 942, находящихся в тюрьмах", - написал Гончаренко.