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Espreso.tvОбществоКабмин подаст в Раду законопроект об амнистии, планируют освободить почти 2 тыс. заключенных, - Гончаренко

Кабмин подаст в Раду законопроект об амнистии, планируют освободить почти 2 тыс. заключенных, - Гончаренко

Кабинет министров направит на рассмотрение Верховной Рады проект закона об амнистии

Об этом сообщил народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко в своем Telegram.

"Впервые с 2016 года Кабмин подает в Верховную Раду проект закона об амнистии, который предусматривает досрочное освобождение 1960 заключенных из 32 942, находящихся в тюрьмах", - написал Гончаренко.

 

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