Google будет показывать, кто и откуда разместил рекламу
24 апреля, 2020, 20:12
Google меняет правила для размещения рекламы, поэтому будет показывать, кто и откуда разместил рекламное сообщение
Об этом говорится в блоге компании.
Отмечается, Google меняет правила для размещения рекламы: так, рекламодателям необходимо предоставить удостоверение личности и указать страну проживания.
Таким образом Google хочет сделать рекламу более прозрачной. Нововведения запустят летом, но сначала в США, а затем и по всему миру. На внедрение правил понадобится несколько лет.
С 2018 года пользователи Google могли посмотреть, кто и откуда разместил только политическую рекламу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР