Google будет показывать, кто и откуда разместил рекламу

24 апреля, 2020, 20:12

Google меняет правила для размещения рекламы, поэтому будет показывать, кто и откуда разместил рекламное сообщение

Об этом говорится в блоге компании.

Отмечается, Google меняет правила для размещения рекламы: так, рекламодателям необходимо предоставить удостоверение личности и указать страну проживания.

Таким образом Google хочет сделать рекламу более прозрачной. Нововведения запустят летом, но сначала в США, а затем и по всему миру. На внедрение правил понадобится несколько лет.

С 2018 года пользователи Google могли посмотреть, кто и откуда разместил только политическую рекламу.

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