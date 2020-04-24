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Espreso.tvОбществоGoogle будет показывать, кто и откуда разместил рекламу

Google будет показывать, кто и откуда разместил рекламу

Google меняет правила для размещения рекламы, поэтому будет показывать, кто и откуда разместил рекламное сообщение

Об этом говорится в блоге компании.

Отмечается, Google меняет правила для размещения рекламы: так, рекламодателям необходимо предоставить удостоверение личности и указать страну проживания.

Таким образом Google хочет сделать рекламу более прозрачной. Нововведения запустят летом, но сначала в США, а затем и по всему миру. На внедрение правил понадобится несколько лет.

С 2018 года пользователи Google могли посмотреть, кто и откуда разместил только политическую рекламу.

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