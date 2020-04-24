Фирма Коломойского выиграла в ПриватБанке суд на 17,6 млн грн

24 апреля, 2020, 13:03

Компания "Арлан", которой владеют экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, выиграла в суде против теперь государственного банка на 17,6 млн грн

Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киева, сообщает Finbalance.

Суд постановил, что ПриватБанк заплатить компании "Арлан" 17,6 млн грн долга. Долг, о котором идет речь, возник еще до национализации ПриватБанка. Тогда банк взял у Национального банка Украины кредит рефинансирования. Компания выступила поручителем по этому кредиту, заставив свое имущество.

Осенью 2019 Национальный банк Украины потребовал в "Арлан" деньги по кредиту, поэтому компания подписала с НБУ мировое соглашение, согласившись погасить всю сумму, о которой идет речь. Впоследствии "Арлан" подал в суд на ПриватБанк, чтобы компенсировать выплаченные Нацбанку деньги по кредитам, которые предоставлялись ПриватБанку.

Известно, что ПриватБанк еще может обжаловать это решение суда в апелляции.