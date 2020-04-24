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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины завершил карьеру

Футболист сборной Украины завершил карьеру


фото: Getty Images
Бывший форвард харьковского "Металлиста" и сборной Украины Марко Девич объявил о завершении футбольной карьеры

Об этом сообщает footballua.tv.

Футболист хотел бы провести прощальный матч в Харькове.

"Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с" Сабах "закончился. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов. Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но наверняка его не будет. Видимо, прощальный матч не важен , ведь я много сделал в футболе - успел порадовать зрителей, особенно в Харькове ", - рассказал нападающий.

Последним клубом Девича был азербайджанский "Сабах". За свою карьеру он успел поиграть за харьковский "Металлист", донецкий "Шахтер" и казанский "Рубин".

В 2008 году Марко Девич принял украинское гражданство и провел за нашу национальную команду 35 матчей, в которых забил 7 мячей.

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