Футболист сборной Украины завершил карьеру
Об этом сообщает footballua.tv.
Футболист хотел бы провести прощальный матч в Харькове.
"Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с" Сабах "закончился. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов. Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но наверняка его не будет. Видимо, прощальный матч не важен , ведь я много сделал в футболе - успел порадовать зрителей, особенно в Харькове ", - рассказал нападающий.
Последним клубом Девича был азербайджанский "Сабах". За свою карьеру он успел поиграть за харьковский "Металлист", донецкий "Шахтер" и казанский "Рубин".
В 2008 году Марко Девич принял украинское гражданство и провел за нашу национальную команду 35 матчей, в которых забил 7 мячей.
- 17 января стало известно, что Марко Девич продолжит карьеру в азербайджанском "Сабахе" .
- 10 января сообщалось, что бывший нападающий харьковского "Металлиста" Марко Девич может перейти в одесский "Черноморец" .
- В 2014-2017 годах Марко Девич выступал в чемпионате России .
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