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Espreso.tvОбществоFerrexpo за 2019 год инвестировала в украинские активы более 5,8 млрд грн

Ferrexpo за 2019 год инвестировала в украинские активы более 5,8 млрд грн


фото: uprom.info
Компания Ferrexpo по результатам 12 месяцев 2019 года инвестировала свыше 5,8 млрд грн (эквивалент более 211,3 млн. долларов США) в развитие Полтавского, Еристовского и Белановского ГОКов, входящих в Феррекспо, что превзошло аналогичный показатель 2018 года

Эти вложения не включают в себя стоимость капитальных ремонтов и капитализированных затрат, которые были проведены дополнительно, пишет прес-служба компании.

Согласно утвержденной Советом Директоров инвестпрограммы, Ferrexpo за январь-декабрь прошлого года инвестировала в поддержку месторождений и развитиеПолтавского ГОКа (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM, входящий в Ferrexpo) свыше 3 млрд. 893  млн. гривен (более 150,6 млн. долларов США),  в развитие Еристовского и Белановского ГОКов   (ЕГОК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, входящий в Ferrexpo и БГОК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, в группу Ferrexpo) – свыше 1 млрд. 936 млн. гривен (более 60,7 млн. долларов США).

Основными капитальными инвестициями ПГОКа стали расходы на поддержку действующего производства в сумме свыше 1 млрд. 169 млн. гривен (более 45,2 млн. долларов США) и крупных стратегических проектов на сумму свыше 1 млрд. 858 млн. гривен (более 71,9 млн. долларов США); компоненты на сумму свыше 865,6 млн. гривен (более 33,5 млн. долларов США).

Средства ЕГОКа и БГОКа были вложены в переработку, развитие ж/д путей и объектов, в проекты по капитальному строительству карьера и инфраструктуры, геологические и другие работы.

В 2019 году Компания Ferrexpo следовала плану по инвестициям в соответствии с утверждённой Советом Директоров инвестпрограммой. В рамках данной программы Компания сотрудничает с лидирующими в своих отраслях компаниями: Atlas Copco/Epiroc (Швеция) – буровые станки, Metso (Финляндия, США) – дробильное оборудование, Zeppelin (США) – горная техника, Wenco (США) –  ПО для горной техники, Komatsu (Япония) и Caterpillar (США) – большегрузные авто, Liebherr (Германия) – крановое и дробильное оборудование, ABB (Швеция) – электрооборудование и оборудование контрольно-измерительных приборов, Eirich (Германия) – смесители, Wier (Великобритания) – дробильное оборудование и др. компаниями. ЕГОК и БГОК также направили инвестиции на покупку железнодорожных полувагонов у Крюковского вагоностроительного завода.

Справка о компании:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.  Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 г. Компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com

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