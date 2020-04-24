Евро-2020: УЕФА решил будет ли менять название турнира
24 апреля, 2020, 17:29
УЕФА принял решение не менять название Евро-2020 несмотря на то, что турнир перенесен на 2021-й год
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Решение не менять название позволит сохранить оригинальную концепцию турнира и отпраздновать 60-летие чемпионата Европы по футболу (1960-2020).
Среди аргументов в пользу сохранения первоначального названия - экологический. Специально к Евро-2020 уже изготовлено множество брендированных товаров с логотипом Евро-2020, и изменение названия турнира привело бы к необходимости уничтожить эти товары и произвести новые.
Чемпионат Европы по футболу пройдет в 2021 году, в период с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в группе С против национальных команд Нидерландов и Австрии.
- Напомним, 21 апреля стало известно, что УЕФА планирует начать групповой этап Лиги чемпионов-2020/21 в конце октября.
- 22 апреля ВОЗ посоветовала УЕФА отменить все международные футбольные турниры до конца 2021 года.
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