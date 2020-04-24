Эфиры богослужений на Пасху посмотрели более 9 млн человек

24 апреля, 2020, 08:39

На Пасху 19 апреля на национальных каналах прямые эфиры богослужений посмотрели более 9 млн человек

Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко ( "Слуга народа") в эфире программы "Право на власть", передает hromadske .

"Обычно в храмы приходит около 7 млн человек. В этот день только у телеэкранов национальных каналов этот эфир из разных храмов посмотрели более 9 млн человек", - сказал он.

Ткаченко добавил, что украинцы еще смотрели прямые эфиры богослужений в социальных сетях и на региональных телеканалах.

По его словам, "те, кто хотел провести этот день в храме, собственно, его провели, но онлайн" - и это позволило "сэкономить жизни, здоровья людей".

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