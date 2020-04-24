 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДвух подростков в Днипре госпитализировали с наркотическим отравлением, - полиция

Двух подростков в Днипре госпитализировали с наркотическим отравлением, - полиция

В Днипре двое школьников попали в больницу с признаками наркотической интоксикации

Об этом сообщила патрульная полиция области.

12-летнего мальчика в неадекватном состоянии, с признаками наркотической интоксикации заметили прохожие на улице Романа Шухевича. Они вызвали патрульных и скорую помощь.

Как пояснил брат несовершеннолетнего, которому стало плохо, они употребляли наркотики, которые взяли у взрослых мужчин. На место происшествия патрульные вызвали сотрудников ювенальной превенции Чечеловского отделения полиции и отца ребенка. Мальчика госпитализировали.

Другого пострадавшего от употребления наркотических веществ подростка обнаружили на улице 20-летия Победы. Небезразличная гражданка заметила неадекватное состояние ребенка и вызвала полицию и скорую.

По словам врачей, предварительно у 13-летнего парня наркотическое отравление. Его госпитализировали. На место происшествия патрульные вызвали мать ребенка и сообщили о случае ювенальной превенции.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 апреля, 2020 пятница

больше новостей

24 апреля, 2020 пятница

23 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать