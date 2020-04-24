Двух подростков в Днипре госпитализировали с наркотическим отравлением, - полиция
Об этом сообщила патрульная полиция области.
12-летнего мальчика в неадекватном состоянии, с признаками наркотической интоксикации заметили прохожие на улице Романа Шухевича. Они вызвали патрульных и скорую помощь.
Как пояснил брат несовершеннолетнего, которому стало плохо, они употребляли наркотики, которые взяли у взрослых мужчин. На место происшествия патрульные вызвали сотрудников ювенальной превенции Чечеловского отделения полиции и отца ребенка. Мальчика госпитализировали.
Другого пострадавшего от употребления наркотических веществ подростка обнаружили на улице 20-летия Победы. Небезразличная гражданка заметила неадекватное состояние ребенка и вызвала полицию и скорую.
По словам врачей, предварительно у 13-летнего парня наркотическое отравление. Его госпитализировали. На место происшествия патрульные вызвали мать ребенка и сообщили о случае ювенальной превенции.
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