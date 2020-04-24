Дожди, грозы и порывы ветра: синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на выходные
Об этом в Telegram-канале сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Еспресо.TV .
"Завтра, в субботу, в Украине посетит циклон Walli, и как всегда, не один, а с родственниками, атмосферными фронтами. Эта компания принесет в большинство наших областей такие долгожданные дожди, а с ними и грозы", - сообщила синоптик.
Южный антициклон упираться, поэтому к южной части Украины, Луганской, Донецкой областей, большинстве районов Кропивницкого и Днепра дождей не будет.
Наталья Диденко отметила, что порывы ветра 26 апреля будут сильными.
"Циклон Дальний активизируют движение воздушных масс, в результате этих процессов порывы ветра могут быть завтра сильными. Направление ветра ожидается юго-западным, а вот в западных областях Украины он будет северо-западным", - отметила синоптик.
Температура воздуха днем в субботу ожидается высокой, +15 ... + 22 ° C, западная часть Украины окажется холодного фронте поэтому здесь будет свежее, +11 ... + 14 ° C.
Синоптик отметила, что в Киеве, 26 апреля, погода будет теплой, но с дождями.
"В Киеве субботу обещает быть теплой, до + 18 + 20 градусов. Утром осадков еще не будет, а вот в течение дня появятся дожди и, возможно, даже с грозами. Ветер в Киеве завтра предполагается юго-западным, порывистым", - сообщила госпожа Диденко.
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