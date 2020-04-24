 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДепутаты от "ЕС" просят суд разрешить взять Черновол на поруки

Депутаты от "ЕС" просят суд разрешить взять Черновол на поруки


фото: Facebook
Депутаты от "Европейской солидарности" - Мария Ионова, Ахтем Чийгоз, Николай Величкович и Владимир Арьев просят суд разрешить взять на поруки экс-депутатку

Об этом сообщила Ионова на своей странице в Facebook.

"Киевский апелляционный суд. Что-то зачастилы мы в этот суд за последний год. Поддерживаем Татьяну Черновол. Подписали ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного поручительства", - написала нардеп.

Киевский апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу адвокатов на применение круглосуточного домашнего ареста в отношении Черновол.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 апреля, 2020 пятница

больше новостей

24 апреля, 2020 пятница

23 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать