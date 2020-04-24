Депутаты от "ЕС" просят суд разрешить взять Черновол на поруки

24 апреля, 2020, 13:43

Депутаты от "Европейской солидарности" - Мария Ионова, Ахтем Чийгоз, Николай Величкович и Владимир Арьев просят суд разрешить взять на поруки экс-депутатку

Об этом сообщила Ионова на своей странице в Facebook.

"Киевский апелляционный суд. Что-то зачастилы мы в этот суд за последний год. Поддерживаем Татьяну Черновол. Подписали ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного поручительства", - написала нардеп.

Киевский апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу адвокатов на применение круглосуточного домашнего ареста в отношении Черновол.