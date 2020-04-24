Депутаты от "ЕС" просят суд разрешить взять Черновол на поруки
24 апреля, 2020, 13:43
Депутаты от "Европейской солидарности" - Мария Ионова, Ахтем Чийгоз, Николай Величкович и Владимир Арьев просят суд разрешить взять на поруки экс-депутатку
Об этом сообщила Ионова на своей странице в Facebook.
"Киевский апелляционный суд. Что-то зачастилы мы в этот суд за последний год. Поддерживаем Татьяну Черновол. Подписали ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного поручительства", - написала нардеп.
Киевский апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу адвокатов на применение круглосуточного домашнего ареста в отношении Черновол.
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- Напомним, ГБР сообщил Татьяне Черновол о подозрении в умышленном убийстве .
- Чорновил заявила, что ей вменяют преступления по 8 уголовным статьям и что по результатам судебно-психиатрической экспертизы ее признали психически здоровым .
- Впоследствии, 16 апреля Печерский районный суд Киева рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения экс-нардепу Татьяне Черновол.
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