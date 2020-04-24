Дело Саакашвили "поставлено на паузу", прокуратура считает, что он в Нидерландах - журналистка Ромалийская
Об этом написала журналистка Ирина Ромалийская в Facebook.
Она напомнила, что дело против Саакашвили было возбуждено еще в 2017 году. Тогда Саакашвили организовывал возле Верховной Рады акции протеста.
"Неожиданно во всем этом появился бежавший в Россию соратник Януковича Сергей Курченко. По версии Генеральной прокуратуры, Курченко и Дынник, вступив в сговор с ФСБ (которая хотела управлять политическими процессами в Украине), давали деньги на акции Саакашвили и его сообщнику Северину Донгадзе. Одна из обрабатываемых целей - физически захватить здание Верховной Рады. В идеале, Саакашвили должен был стать президентом Украины", - написала Ромалийская.
Донгадзе признал вину и был осужден. Показания на Саакашвили дали, кроме него, еще двое свидетелей. Задокументированы факты передачи денег, экспертиза подтвердила подлинность телефонного разговора Курченко и Саакашвили, пишет журналистка.
Но дело во времена генпрокурора Рябошапки передали из ГПУ в прокуратуру Киева, а затем и вовсе заморозили.
"Знаете, каким образом это сделали? Очень смешным. Официально дело прекращено потому, что украинские прокуроры формально считают, что Саакашвили находится в Нидерландах. Отправили туда запрос с просьбой допросить Михеила Николозовича. А Нидерланды - не отвечают. Все", - написала Ромалийская.
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