COVID-19: Врачи разрешили вернуться к работе, - нардеп Вельможный заявил, что здоровый

24 апреля, 2020, 10:08

Народный депутат из группы "Доверие" Сергей Вельможный, ранее инфицированный COVID-19, выздоровел, о чем сообщил в пятницу утром

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Наконец врачи оценили мое состояние здоровья как удовлетворительное и разрешили вернуться к работе в парламенте. Сегодня планирую принять участие во внеочередном заседании Верховной Рады Украины", - написал он.

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