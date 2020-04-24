COVID-19: Врачи разрешили вернуться к работе, - нардеп Вельможный заявил, что здоровый
24 апреля, 2020, 10:08
Народный депутат из группы "Доверие" Сергей Вельможный, ранее инфицированный COVID-19, выздоровел, о чем сообщил в пятницу утром
Об этом он написал на странице в Facebook.
"Наконец врачи оценили мое состояние здоровья как удовлетворительное и разрешили вернуться к работе в парламенте. Сегодня планирую принять участие во внеочередном заседании Верховной Рады Украины", - написал он.
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- Напомним, Вельможного и его сына госпитализировали с симптомами похожими на коронавирус .
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