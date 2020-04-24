Бюджет принят, а деньги к врачам не дошли, - Порошенко

24 апреля, 2020, 14:34

Об этом он сказал в кулуарах парламента, передает Еспресо.TV .

"Ключевая проблема - это защита медицинских работников. Фракция" Европейская солидарность "настаивала, чтобы было сформировано несколько государственных программ. Государственная программа первая: резкое повышение заработной платы медицинских работников - врачей, медицинских сестер, особенно тех, кто сейчас работает с инфицированными коронавирусом. На увы, несмотря на то, что якобы и бюджет принят, деньги к врачам не дошли. Каждый день это риск болезни врачей, это пациенты, которые не имеют надлежащей медицинской помощи - только это вызывает созыва внеочередной сессии парламента ", - сказал Порошенко.

Он добавил, что вторая позиция - выполнение ультиматума о немедленном страхования врачей. 100 рублей семье в случае смерти. И 30, 40, 50 рублей выплаты в случае болезни.

"Врачи и медицинские работники должны чувствовать, что о них заботятся. Третья позиция это средства защиты, медикаменты, оборудование. К сожалению, это не движется в том темпе, в котором мы требуем. На сегодняшний день мы готовы быть партнерами. И относительно наших инициатив и по законодательному обеспечению, и по бюджетному обеспечению, ибо без этого последствия будут ужасны. Денег для этого нет. Казначейский счет пуст. Поэтому надо работать и над третьей проблемой, где взять деньги и защитить экономику. Деньги взять у международных финансовых организаций. Поэтому мы требовали и требуем немедленно поставить закон банковский в повестку дня ", - добавил Порошенко.

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