Большинство стран ЕС прошли пик коронавируса, - центр по контролю заболеваний

24 апреля, 2020, 14:08

Пандемия коронавируса ослабла в 20 государствах ЕС

Это следует из заявления Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, сообщает Politico .

В заявлении говорится, что уменьшили скорость распространения вируса отмены массовых собраний, закрытия учебных заведений и общественных пространств.

Читайте также: Эпидемия коронавируса в Германии взято под контроль, - МОЗ

"Похоже, что в 20 странах Евросоюза / Европейской экономической зоны первая волна передачи прошла свой пик с уменьшением числа новых зарегистрированных случаев", - говорится в заявлении.

Читайте так же: Мы только в самом начале пандемии, нам еще долго жить с этим вирусом, - Меркель

В документе говорится, что слишком быстрое отмены карантинных мероприятий, без надлежащего мониторинга и укрепления системы здравоохранения, может привести к внезапному восстановления устойчивой передачи инфекции.