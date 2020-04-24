Большинство стран ЕС прошли пик коронавируса, - центр по контролю заболеваний
Это следует из заявления Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, сообщает Politico .
В заявлении говорится, что уменьшили скорость распространения вируса отмены массовых собраний, закрытия учебных заведений и общественных пространств.
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"Похоже, что в 20 странах Евросоюза / Европейской экономической зоны первая волна передачи прошла свой пик с уменьшением числа новых зарегистрированных случаев", - говорится в заявлении.
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В документе говорится, что слишком быстрое отмены карантинных мероприятий, без надлежащего мониторинга и укрепления системы здравоохранения, может привести к внезапному восстановления устойчивой передачи инфекции.
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