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Espreso.tvОбществоБольшинство стран ЕС прошли пик коронавируса, - центр по контролю заболеваний

Большинство стран ЕС прошли пик коронавируса, - центр по контролю заболеваний


фото: reuters
Пандемия коронавируса ослабла в 20 государствах ЕС

Это следует из заявления Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, сообщает Politico .

В заявлении говорится, что уменьшили скорость распространения вируса отмены массовых собраний, закрытия учебных заведений и общественных пространств.

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"Похоже, что в 20 странах Евросоюза / Европейской экономической зоны первая волна передачи прошла свой пик с уменьшением числа новых зарегистрированных случаев", - говорится в заявлении.

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В документе говорится, что слишком быстрое отмены карантинных мероприятий, без надлежащего мониторинга и укрепления системы здравоохранения, может привести к внезапному восстановления устойчивой передачи инфекции.

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