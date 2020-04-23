Звездный форвард "Реала" может перейти в ПСЖ

23 апреля, 2020, 18:18

Звездный форвард мадридского "Реала" Карим Бензема может перейти во французский ПСЖ

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В парижском клубе 32-летний Бензема должен заменить уругвайца Эдинсона Кавани и аргентинца Мауро Икарди, которого будут выкупать у миланского "Интера".

В текущем сезоне Карим Бензема провел 36 матчей, забил 19 мячей и отдал 9 результативных передач. Контракт француза действует до лета 2022-го.