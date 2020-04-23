Знаменитый голкипер решил стать президентом Чехии

23 апреля, 2020, 14:47

Легендарный хоккейный голкипер Доминик Гашек заявил, что размышляет над тем, чтобы баллотироваться в президенты Чехии

Об этом сообщает Isport.cz.

По словам Гашека, его не покидает мысль стать кандидатом в президенты Чехии.

"Продолжаю размышлять над этим, мысль прочно засела у меня в голове. Часто думаю об этом. Меня это очень интересует. Изучаю вопрос: все, что связано с функциями президента и конституции. Конечно, все может измениться. Каждый может изменить мысли, желания, цели", - сказал Гашек.

55-летний Доминик Гашек - двукратный обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008) в составе "Детройт Ред Уингз" и олимпийский чемпион (1998) в составе сборной Чехии.

Напомним, в октябре 2019 г. Доминик Гашек уже заявлял, что размышляет над тем, чтобы принять участие в президентских выборах в Чехии.

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