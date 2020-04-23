Зеленский - единственная реальная победа Москвы в войне против Украины, - Пионтковский

23 апреля, 2020, 14:01

Приход к власти в Украине Владимира Зеленского в 2019 году стал единственной победой Москвы в ходе войны, развязанной в 2014 году

Об этом в своей статье "Штабные игры" на сайте " Каспаров.ру " пишет российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Он убежден, что процесс капитуляции Украины происходит буквально на наших глазах в режиме реального времени.

"Зеленский" - это единственная реальная победа, одержанная Москвой в ходе развязанной ею в 2014 году 4-й мировой войны. Крым, Новороссия, Лугандония - это все были поражения. Им всегда была нужна вся Украина ", - отмечает Пионтковский.

"В столетней истории ЧК-НКВД-ГПУ-КГБ-ФСБ "Зермак" - одна из самых блестящих операций этой бессмертной организации. Победа, достигнутая на кончике лживого языка, почти без применения грубой силы", - отмечает российский политолог.

Он считает, что Путину теперь не нужен даже президент США Трамп для отмены санкций. Потому что все сделает президент Украины.

"Для этого у них есть гораздо более эффективный инструмент - президент Украины. Вся гениальность кремлевской спецоперации "Зермак" заключается в том, что все стадии капитуляции Украины проводятся и будут проводиться не мрачным гауляйтером Украины Медведчуком, а всенародно избранным волшебным президентом-затейником и его продюсером. О каких санкциях может идти речь?! Не может же Запад быть более проукраинским, чем само украинское руководство", - пишет Пионтковский.

Политолог подробно перечисляет шаги реализации кремлевской спецоперации для капитуляции Украины изнутри. Это, в частности, контроль над телевидением и нейролингвистическое внушение украинскому обществу кремлевских месседжей о Майдане как государственном перевороте, внутреннем конфликте; о постмайдановской власти как "кровавой партии войны"; о победе на выборах "светлой партии мира". Навязывание украинцам комплекса вины: надо просто перестать стрелять.

Дальше - легализация в украинском правовом и политическом поле российского военно-террористического плацдарма ОРДЛО. "Без пяти минут сенатор, какой-то террорист Родион откровенно диктует Украине свои требования: "Если вы не согласитесь на Консультативный Совет, то никогда не дождетесь от нас прекращения огня", - отмечает Пионтковский.

"Разведение сторон", которое плавно перерастает под руководством нового министра обороны в отступление ВСУ по линии соприкосновения сторон, открывает раковой опухоли ОРДЛО, а с ней и братским вирусологам путь вглубь страны", - перечисляет далее автор.

А также захват прокурорской и судебной систем, тотальная зачистка (аресты) патриотических лидеров и активистов, - отмечает Андрей Пионтковский.