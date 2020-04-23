Заробитчане перевели в Украину рекордные $16 млрд в год, - Всемирный банк
23 апреля, 2020, 11:11
В 2019 году Украина стала крупнейшим получателем денежных переводов в Европе и центральной Азии. Трудовые мигранты перевели домой $15,8 млрд
Об этом свидетельствуют расчеты в докладе Всемирного банка.
Таким образом, денежные переводы мигрантов составляют около 10% от ВВП Украины. Из-за кризиса в связи с пандемией, прогнозируют во Всемирном банке, в этом году работники пришлют значительно меньше денег. Переводы сократятся более чем 27%.
Также, предполагают эксперты, украинским трудовым мигрантам, которых за рубежом не менее 3-4 млн человек, в этом году будет трудно найти работу. Ведь из-за пандемии и закрытия границ устроиться на сезонные работы стало очень сложно.
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