Заробитчане перевели в Украину рекордные $16 млрд в год, - Всемирный банк

23 апреля, 2020, 11:11

В 2019 году Украина стала крупнейшим получателем денежных переводов в Европе и центральной Азии. Трудовые мигранты перевели домой $15,8 млрд

Об этом свидетельствуют расчеты в докладе Всемирного банка.

Таким образом, денежные переводы мигрантов составляют около 10% от ВВП Украины. Из-за кризиса в связи с пандемией, прогнозируют во Всемирном банке, в этом году работники пришлют значительно меньше денег. Переводы сократятся более чем 27%.

Также, предполагают эксперты, украинским трудовым мигрантам, которых за рубежом не менее 3-4 млн человек, в этом году будет трудно найти работу. Ведь из-за пандемии и закрытия границ устроиться на сезонные работы стало очень сложно.