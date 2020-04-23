За сутки в Ивано-Франковской области коронавирус обнаружили у 55 человек, среди них - двухлетний ребенок

23 апреля, 2020, 16:22

В Ивано-Франковской области за последние сутки COVID-19 подтвердили у 55 человек, среди них - двухлетний ребенок

Об этом на брифинге сообщила первый заместитель главы Ивано-Франковской ОГА Мария Савка, сообщает Укринформ.

"За сутки подтверждено 55 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе заболел один ребенок, ему - 2 года и 4 месяца", - сказала Савка.

Она отметила, что двухлетний ребенок с Рогатинского района находится на самоизоляции под наблюдением врача. Еще одного ребенка из этой семьи лечат медики областной инфекционной. У него тоже есть подозрение на коронавирусную инфекцию.

По словам Саввы, среди новых случаев заболевания COVID-19 - 11 медицинских работников. Сейчас в области от коронавирусной инфекции лечатся 136 медиков.

Среди последних трех летальных случаев на Прикарпатье зарегистрирована смерть 53-летней медсестры, которая умерла в Богородчанской больнице. Еще две смерти с подтвержденным COVID-19 зафиксированы в Ивано-Франковской городской клинической больнице.

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