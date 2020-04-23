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Espreso.tvОбществоЗа результаты возможной работы Саакашвили в правительстве будет отвечать Зеленский, - Княжицкий

За результаты возможной работы Саакашвили в правительстве будет отвечать Зеленский, - Княжицкий

В Украине Саакашвили поссорился с ведущими политическими силами и прославился скандальными заявлениями и действиями

Об этом в Facebook написал народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий.

"Немного о Саакашвили. Я не вижу смысла обсуждать его личность. На посту президента Грузии он и его партия имели как несомненные достижения, так и позорные поражения. Он воплощал фантастические реформы и по-диктаторски нарушал закон. Но это уже сто раз обсуждали", - пишет Княжицкий.

Нардеп напомнил, что в Украине Саакашвили поссорился со всеми ведущими политическими силами и прославился эпатажными заявлениями и действиями. Его политическая сила провалилась на выборах, а сам Саакашвили призвал поддерживать Зеленского.

Таким образом, за то, что произошло после победы Зеленского, ответственность несет и Саакашвили.

"А за перспективы и результаты его возможной работы в правительстве отвечает Зеленский. Он привел монобольшинство, которое и назначило это правительство. Конечно, там есть разные по специальности, способностям и уровням корупционогенности люди. Но все это люди Зеленского. Я давно пишу о необходимости создания правительства национального доверия. ведь переживаем войну, пандемию и крупнейший экономический спад за нашу историю. Если такое произойдет, мы, как оппозиция готовы нести ответственность за деятельность такого правительства", - добавил Княжицкий.

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  • Напомним, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили подтвердил, что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в украинском Кабмине.
  • Саакашвили назвал "полной чушью" предположение, что через некоторое время после возможного назначения в Кабмин он поссорится с президентом Владимиром Зеленским.
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