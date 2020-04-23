За день оккупанты совершили 10 обстрелов, ранены 3 бойцов ООС, - штаб
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Оккупанты использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
По позициям вблизи Новоселовки-2, Авдеевки, Новотроицкого и дважды у Старогнатовки российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.
Защитников Новомихайловки враг дважды обстрелял из гранатометов различных систем, вблизи Павлополя противник применил крупнокалиберные пулеметы, а по защитникам Марьинки вел огонь из минометов 82-го калибра.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации по миномету калибра 82 мм обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Орехово. Из автоматических станковых гранатометов оккупанты вели огонь по позициям наших защитников у Новозвановки.
Вследствие преступных действий захватчиков трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.
- 23 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Андрей Алешин, уроженец пгт Славское Сколевского района.
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