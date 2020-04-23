За апрель количество пользователей Zoom выросло на 50%

23 апреля, 2020, 16:28

Количество ежедневных пользователей сервиса видеоконференций Zoom для проведения онлайн-совещаний увеличилось за последние 3 недели на 50% - до 300 млн человек

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Reuters.

Сервис продемонстрировал рост числа пользователей, несмотря на опасения ряда корпораций и национальных правительств о ненадежности защиты персональных данных в Zoom.

Так, МИД ФРГ ограничил использование своими сотрудниками сервиса компании из соображений безопасности. Власти Тайваня в апреле также госслужащим запретили общаться с помощью Zoom.

По данным британской газеты Financial Times, сенаторов в США тоже попросили отказаться от Zoom при проведении рабочих встреч в онлайн-формате. При этом в Пентагоне, отметило издание, продолжают использовать сервис, а в Министерстве внутренней безопасности страны считают, что компания Zoom знает о проблемах в сфере безопасности и активно работает над их устранением.