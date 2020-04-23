Израиль летом планирует начать испытания вакцины от коронавируса на людях

23 апреля, 2020, 17:38

Израиль начнет испытания вакцины от коронавируса на людях этим летом

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на официального представителя израильской компании по разработке вакцин MigVax.

"Ученые, которые развернули активную деятельность по разработке вакцины против COVID-19 в израильском MigVax, приступят к анализу безопасности и эффективности (вакцины - ред.) на грызунах в мае, до начала испытаний на людях - в течение лета", - говорится в сообщении.

Компания MigVax работает над адаптацией вакцины, разработанной в течение последних четырех лет против вирусного инфекционного бронхита (IBV) - штамма коронавируса, что вызывает бронхиальные заболевания в домашних птиц - для использования по отношению к человеку.

По мнению ученых, в этих штаммов наблюдается генетическое сходство и одинаковый механизм заражения.

Читайте также: Германия начинает испытывать вакцину против коронавируса на людях

Первый этап клинических испытаний на людях начнется летом 2020 года и продлится шесть-девять месяцев, заявил старший научный сотрудник MigVax профессор Итамар Шалит.

"Нам понадобится гораздо больше, чем одна вакцина. Для изготовления необходимого количества во всем мире нужны будут вакцины различных типов", - сказал Шалит.

Напомним, по состоянию на утро 23 апреля во мире уже зарегистрировали 2638024 случая заражения коронавируса, из них - 721 734 человека выздоровели и 184235 человек умерли.