Инвесторы обратились к Зеленскому из-за ситуации вокруг объектов "Укрбуда"

23 апреля, 2020, 15:08

Совместная инициативная группа инвесторов ЖК "Укрбуд" информирует о почти полном отсутствии прогресса в восстановлении строительства объектов строительства - ЖК "Укрбуд"

Об этом говорится в пресс-релизе об электронной петиции инвесторов ЖК "Укрбуд" к президенту Украины относительно блокирования чиновниками возобновления строительства ЖК "Укрбуд".

"Ведь из 23 объектов Киевгорстрой принял только 5 (практически достроенных) жилых комплексов и фактически прекратил принятие остальных объектов, мотивируя это отсутствием поддержки со стороны органов государственной власти, в частности ДАБИ (отказ в введении в эксплуатацию ЖК), КГГА и КМР (отказ в отмене паевых взносов и затягивание рассмотрения ряда вопросов), Минобороны (отказ переподписывать договоры), о чем заявлял неоднократно Президент ХК ЗАО "Киевгорстрой" Кушнир Игорь Николаевич в ряде интервью для СМИ ", - говорится в сообщении.

Инвесторы напомнили, что 12 декабря 2019 года Зеленский дал публичное обещание, что ЖК "Укрбуд" будут достроены ЧАО "Киевгорстрой".

"Поэтому инвесторы снова вынуждены обратиться к президенту Украины с помощью электронной петиции (https://petition.president.gov.ua/petition/93638) с просьбой обеспечить выполнение его обещания и помочь в снятии искусственных ограничений, которые устанавливают представители органов власти вообще и отдельные чиновники частности. Хотим подчеркнуть, что наше обращение не касается вопроса финансирования строительства ЖК "Укрбуд". Мы столкнулись с бюрократическими злоупотреблениями властью чиновниками с целью затягивания процесса возобновления строительства ЖК "Укрбуд" и своевольным игнорированием решения президента Украины ", - отметили в сообщении.

В обращении добавили, что "в нынешнее сложное для Украины время, как никогда важно защитить инвестиции простых граждан Украины" и исключить спад в строительной отрасли является крайне важной и показательной для общего экономического состояния Украины.

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