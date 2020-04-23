Выплаты по больничным в Украине задерживаются на 13 рабочих дней, - Фонд соцстрахования
Об этом сообщает сайт Фонда социального страхования Украины.
"Продолжительность задержки колеблется, ведь зависит от суммы ежедневных поступлений в бюджет Фонда. Сегодня она составляет 13 рабочих дней", - говорится в сообщении.
В Фонде соцстрахования отметили, что задержки финансирования не означают прекращения выплат пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам - их осуществлять в полном объеме.
Задержки выплат в Фонде объяснили тем, что объем расходов пока превысил объем поступлений за уменьшением поступлений единого социального взноса - в частности, из-за ниже прогнозируемого размер фонда оплаты труда по стране и уменьшения объемов производства во время пандемии.
В Фонде отметили, что следить за выплатами можно на телеграмм-канале t.me/socialfund - для этого нужно знать дату подачи заявления-расчета.
"Узнать дату принятия Фондом заявления-расчета на выплату вам средств можно на своем предприятии, или в рабочем органе исполнительной дирекции Фонда, где зарегистрирован ваш работодатель. Для этого вам необходимо назвать номер вашего идентификационного кода", - пояснили в Фонде.
Контакты всех рабочих органов можно найти на сайте ФССУ по ссылке http://www.fssu.gov.ua/fse/control/uk/authorityInfo/map , а номера горячих линий всех областных управлений - по ссылке http: //www.fssu .gov.ua / fse / control / main / uk / publish / article / 968493 .
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