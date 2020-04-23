В Житомире коронавирус обнаружили более чем 10 человек, у которых болезнь протекала бессимптомно

23 апреля, 2020, 14:26

В Житомире у более 10 человек, у которых лабораторно подтвердили коронавирус, болезнь протекала бессимптомно

Об этом во время брифинга рассказал Житомирский городской глава Сергей Сухомлин, сообщает Укринформ .

"Последние несколько дней, по нашей статистике, показали, что многие люди, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, не чувствуют этой болезни и у них нет никаких симптомов. Только благодаря тому, что начали массово тестировать контактных лиц, а на прошлой неделе мы получили еще около 2 тыс. экспресс-тестов, таким образом и обнаружили более 10 человек, которые не чувствуют абсолютно никаких симптомов ", - отметил Сухомлин.

Мэр областного центра считает, что нужно постепенно снимать карантин.

"Людей, которые болеют, гораздо больше. С одной стороны, это опасность, если снимаются ограничительные меры, а с другой - мы понимаем, что какое-то количество населения может заболеть, но не чувствовать этой болезни. Страна не может выжить в таких жестких карантинных ограничениях, и надо начинать выходить на работу и работать, потому что последствия карантина могут быть гораздо больше, чем сам карантин ", - добавил мэр.

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