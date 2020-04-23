В Индии 500 добровольцев пройдут терапию плазмой крови выздоровевших от коронавируса
В эксперименте принимают участие более 500 добровольцев, его проводят в двух государственных больницах, пишет South China Morning Post со ссылкой на директора местной группы клиник Max Healthcare Сандипа Будхираджа.
Ранее, 14 апреля, в Нью-Дели врачи впервые использовали реконвалесцентную плазму для лечения тяжелобольного пациента с COVID-19. Донора плазмы семья пациента искала самостоятельно, поскольку официальные исследования такого типа терапии тогда еще не начали, говорится в источнике. Больному стало лучше, его сняли с искусственной вентиляции легких и перевели в обычное отделение.
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Такое лечение, "которое хоть и не была одобрено, но показало многообещающие результаты в других странах", может применяться по просьбе семьи пациента, отмечает Будхираджа. По его словам, антитела в такой плазме могут "укрепить иммунитет и помочь более эффективно бороться с коронавирусом".
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