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Espreso.tvОбществоВ Таиланде от коронавируса вылечили младенца

В Таиланде от коронавируса вылечили младенца

В Таиланде самого маленького пациента с коронавирусом, месячного младенца, вылечили от болезни

Об этом сообщает BBC.

"Стратегия, которая использовалась для лечения этого ребенка, заключалась в том, чтобы давать ему лекарства в течение 10 дней. Каждый день мы проводили проверку состояния его здоровья, а через три-пять дней рентген показал признаки постепенного его выздоровления", - сказал Висал Муласар из Института инфекционных болезней Бамраснарадура в Бангкоке.

Во время лечения малыша врачи использовали четыре противовирусных препарата.

Сейчас в Таиланде подтверждено 2 тыс. 826 случаев заболевания и 49 случаев смерти от Covid-19.

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