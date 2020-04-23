В Таиланде от коронавируса вылечили младенца
23 апреля, 2020, 08:22
В Таиланде самого маленького пациента с коронавирусом, месячного младенца, вылечили от болезни
Об этом сообщает BBC.
"Стратегия, которая использовалась для лечения этого ребенка, заключалась в том, чтобы давать ему лекарства в течение 10 дней. Каждый день мы проводили проверку состояния его здоровья, а через три-пять дней рентген показал признаки постепенного его выздоровления", - сказал Висал Муласар из Института инфекционных болезней Бамраснарадура в Бангкоке.
Во время лечения малыша врачи использовали четыре противовирусных препарата.
Сейчас в Таиланде подтверждено 2 тыс. 826 случаев заболевания и 49 случаев смерти от Covid-19.
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