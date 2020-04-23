 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Швейцарии планируют начать вакцинацию против коронавируса уже в октябре

В Швейцарии планируют начать вакцинацию против коронавируса уже в октябре


фото: reuters
В лаборатории Мартина Бахман от Института иммунологии Бернского университета (Швейцария) заявили, что разработали эффективную RBD-вакцину против возбудителя коронавируса COVID-19

Об этом пишет Swissinfo.ch.

По словам ученого, разработанная вакцина как раздражитель для иммунной системы организма использует рецептор - связывающий домен (RBD) - ту часть белковых шипов на поверхности вируса, которая прикрепляется к рецепторам на мембране клетки-жертвы и позволяет частицам проникать в нее.

По сравнению с другими лабораториями, вакцина швейцарской команды основывается на уникальном подходе, в рамках которого используются так называемые "вирусоподобные частицы", которые - в отличие от самого вируса - не являются инфекционными и обеспечивают организму хорошую иммунную реакцию.

Читайте также: Германия начинает испытывать вакцину против коронавируса на людях

Прототип вакцины лаборатория создала еще в феврале, почти сразу после того, как был расшифрован геном SARS-CoV-2. Они надеются успешно провести клинические испытания к середине осени и начать вакцинацию граждан.

В Swissmedic (надзорный орган) заявили, что знают об успехах Бахмана, который также является профессором иммунологии в Дженнеривском институте Оксфорда, и отметили, что "октябрь, конечно, выглядит довольно оптимистично, но эти сроки правдоподобны".

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 апреля, 2020 четверг

больше новостей

23 апреля, 2020 четверг

22 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать