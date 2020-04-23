В Швейцарии планируют начать вакцинацию против коронавируса уже в октябре

23 апреля, 2020, 11:48

В лаборатории Мартина Бахман от Института иммунологии Бернского университета (Швейцария) заявили, что разработали эффективную RBD-вакцину против возбудителя коронавируса COVID-19

Об этом пишет Swissinfo.ch.

По словам ученого, разработанная вакцина как раздражитель для иммунной системы организма использует рецептор - связывающий домен (RBD) - ту часть белковых шипов на поверхности вируса, которая прикрепляется к рецепторам на мембране клетки-жертвы и позволяет частицам проникать в нее.

По сравнению с другими лабораториями, вакцина швейцарской команды основывается на уникальном подходе, в рамках которого используются так называемые "вирусоподобные частицы", которые - в отличие от самого вируса - не являются инфекционными и обеспечивают организму хорошую иммунную реакцию.

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Прототип вакцины лаборатория создала еще в феврале, почти сразу после того, как был расшифрован геном SARS-CoV-2. Они надеются успешно провести клинические испытания к середине осени и начать вакцинацию граждан.

В Swissmedic (надзорный орган) заявили, что знают об успехах Бахмана, который также является профессором иммунологии в Дженнеривском институте Оксфорда, и отметили, что "октябрь, конечно, выглядит довольно оптимистично, но эти сроки правдоподобны".