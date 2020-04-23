В НАПК не знают, кто платил за самолет, которым Зеленский вернулся из Омана
Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в интервью "РБК-Украина".
Новиков сообщил, что для выяснения, кто непосредственно платил, НАПК отправило в мальтийскую компанию запрос.
"Смотрите, у нас нет данных, кто заплатил за перелет. У нас есть официальный ответ, что самолет был предоставлен Оманской стороной", - рассказал он.
Читайте также: "Это выглядело, как депортация президента Украины": политолог об оплате перелета Зеленского из Омана в Киев
Он отметил, что Оман предоставил самолет, но кто его оплачивал, неизвестно.
"Это был характер межгосударственных отношений, потому что Оман как государство предоставило Украине как государству самолет, а не непосредственно президенту Зеленскому", - добавил он.
- Напомним, 5 января стало известно, что Владимир Зеленский на новогодние и рождественские праздники отдыхает в расположенном на побережье Индийского океана 5-звездочном отеле в Омане.
- СМИ выяснили, что бизнес-джет, который привез Зеленского в Киев, останавливался в Москве перед отправлением из Омана.
- По данным СМИ, в Омане Зеленский мог встречаться с путинским чиновником, экс-куратором ОРДЛО Владиславом Сурковым.
- В Офисе президента заявили, что визит Зеленского в Оман был частным.
- Журналисты проекта "Схемы" выяснили, что Зеленский летел из Омана самолетом, который привез туда секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
- 14 февраля Национальное агентство по предупреждению коррупции направило запросы с целью истребования документов об изменениях в декларации президента Украины Владимира Зеленского.
- В марте стало известно, что чартерный самолет из Омана, которым в январе в Киев возвращался президент Владимир Зеленский, оплатил Султанат Оман
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР