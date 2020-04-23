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Espreso.tvОбществоВ НАПК не знают, кто платил за самолет, которым Зеленский вернулся из Омана

В НАПК не знают, кто платил за самолет, которым Зеленский вернулся из Омана


фото: jetphotos
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отправило запрос в мальтийскую компанию, чтобы выяснить, кто оплатил перелет президента Владимира Зеленского в Украине

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в интервью "РБК-Украина".

Новиков сообщил, что для выяснения, кто непосредственно платил, НАПК отправило в мальтийскую компанию запрос.

"Смотрите, у нас нет данных, кто заплатил за перелет. У нас есть официальный ответ, что самолет был предоставлен Оманской стороной", - рассказал он.

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Он отметил, что Оман предоставил самолет, но кто его оплачивал, неизвестно.

"Это был характер межгосударственных отношений, потому что Оман как государство предоставило Украине как государству самолет, а не непосредственно президенту Зеленскому", - добавил он.

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