В НАПК не знают, кто платил за самолет, которым Зеленский вернулся из Омана

23 апреля, 2020, 12:31

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отправило запрос в мальтийскую компанию, чтобы выяснить, кто оплатил перелет президента Владимира Зеленского в Украине

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в интервью "РБК-Украина".

Новиков сообщил, что для выяснения, кто непосредственно платил, НАПК отправило в мальтийскую компанию запрос.

"Смотрите, у нас нет данных, кто заплатил за перелет. У нас есть официальный ответ, что самолет был предоставлен Оманской стороной", - рассказал он.

Читайте также: "Это выглядело, как депортация президента Украины": политолог об оплате перелета Зеленского из Омана в Киев

Он отметил, что Оман предоставил самолет, но кто его оплачивал, неизвестно.

"Это был характер межгосударственных отношений, потому что Оман как государство предоставило Украине как государству самолет, а не непосредственно президенту Зеленскому", - добавил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb