В МЗ ответили, почему не покупают украинские защитные костюмы от COVID-19

23 апреля, 2020, 12:09

В Министерстве здравоохранения отметили, что не закупают отечественные защитные костюмы от COVID-19 из-за отсутствия подтверждения их качества

Об этом сообщает " Укринформ " со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Светлану Шаталову.

"Я понимаю, что в Украине есть достаточно много вопросов, достаточно много проблем, которые мы пытаемся урегулировать. По поводу требований к средствам защиты в условиях пандемии, мы должны четко понимать, что должно быть у людей, которые обеспечивают здоровье, которые лечат пациентов в больницах. Но, что касается именно украинских производителей, то мы бы с удовольствием покупали украинское, если бы было подтверждение соответствия стандартам", - сказала она.

Шаталова заявила, что в Минздраве поддерживают украинских производителей. По ее словам, этот вопрос нужно обязательно сдвинуть с места и подготовиться к возможным будущим вызовам.

Она добавила, что также нужно быть уверенным, что наше украинское может быть качественным и защищенным, а не просто использовать вещи, на которые точно нельзя дать гарантию.

"Но если мы говорим о жизни и безопасность, и продукция, которая изготовлена в перенастроенных цехах, без подтверждения соответствия, без подтверждения, что именно это защитит, то вопрос уже к сертификации", - сказала замминистра.

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