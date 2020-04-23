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Espreso.tvОбществоВ Киеве заработал детский сад - онлайн, - КГГА

В Киеве заработал детский сад - онлайн, - КГГА

В столице запустили первый в Украине онлайн-детсад, рассчитанный на детей 4-6 лет

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Проект введен в рамках виртуальной платформы эмоциональной поддержки Мониторингового центра КГГА по противодействию COVID-19.

Отныне во время карантина с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней, дети имеют возможность "посещать" занятия, которые проводят специалисты. Для удобства расписание занятий будет неизменным во все дни:

  • 10:00 - сказка-йога;
  • 11:00 - английский для детей;
  • 12:00 - развивающие занятия.

Все занятия онлайн-детсада будут доступны в записи на постоянной основе.

Приобщиться к занятиям можно по ссылке: https://bit.ly/3cD4uX9

 

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