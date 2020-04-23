В Киеве испытали дроны для дезинфекции предприятий
Об этом сообщает КП "Киевтеплоэнерго" в Facebook.
"С начала введения ограничительных мероприятий на территории завода ежедневно проводится тщательная дезинфекция, а персонал обеспечен всеми средствами защиты, чтобы исключить заражение коронавирусной инфекцией. На предприятие приезжают мусоровозы со всего Киева, поэтому важно обеспечить санитарную безопасность для персонала завода. С помощью беспилотников мы быстро обработали подъездные дороги мусоровозов и площадку приема транспорта возле бункера", - отметил директор "Энергии" Сергей Крикун.
Дезинфекция с применением беспилотников минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания возбудителя, более плотно покрывает площадь обработки, экономит время и спецраствор.
Коптер, который дезинфицировал завод "Энергия", поднимает в воздух 16 л дезраствора за один вылет и за 10-15 мин дезинфицирует территорию площадью до 20 тыс. кв. м.
Дроны широко применялись в Китае во время борьбы с COVID-19. В целом там обработали таким образом почти 200 млн кв. м в 3 тыс. населенных пунктах.
В Киеве пилотный проект "Киевтеплоэнерго" реализует совместно с украинской компанией DroneUA.
В КП добавили, что проводят ежедневную дезинфекцию объектов во всех структурных подразделениях компании. Всего с начала карантина на эти цели использовали около 60 тыс. л дезинфицирующего раствора. На ТЭЦ, котельных, тепловых узлах, автотранспорте ежедневно задействовано более 4 тыс. оперативного персонала.
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