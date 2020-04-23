В Кривом Роге избили патрульного за замечание об отсутствии масок

23 апреля, 2020, 21:59

В Кривом Роге один из нарушителей карантинных мероприятий ударил патрульного за замечание об отсутствии у того маски

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции .

Сообщается, что инцидент произошел 23 апреля после того, как курсант университета внутренних дел во время патрулирования города сделал группе молодых людей замечание о нарушении карантинных мероприятий.

"Курсант университета внутренних дел во время патрулирования в городе Кривой Рог заметил группу молодых людей, которые находились без защитных масок. Он сделал им замечание, за что получил телесные повреждения. Личность нарушителя установили. Предварительно, он находился под воздействием наркотиков", - рассказали в полиции.

По данному факту полиции открыли дело по ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).