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Espreso.tvОбществоВ Кривом Роге избили патрульного за замечание об отсутствии масок

В Кривом Роге избили патрульного за замечание об отсутствии масок

В Кривом Роге один из нарушителей карантинных мероприятий ударил патрульного за замечание об отсутствии у того маски

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции .

Сообщается, что инцидент произошел 23 апреля после того, как курсант университета внутренних дел во время патрулирования города сделал группе молодых людей замечание о нарушении карантинных мероприятий.

"Курсант университета внутренних дел во время патрулирования в городе Кривой Рог заметил группу молодых людей, которые находились без защитных масок. Он сделал им замечание, за что получил телесные повреждения. Личность нарушителя установили. Предварительно, он находился под воздействием наркотиков", - рассказали в полиции.

По данному факту полиции открыли дело по ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

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