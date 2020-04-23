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Espreso.tvОбществоВ Харькове пьяный священник УПЦ МП на авто пытался скрыться от полиции

В Харькове пьяный священник УПЦ МП на авто пытался скрыться от полиции

В Харькове пьяный священник Украинской православной церкви Московского патриархата Богдан Иванчук совершил ДТП и пытался скрыться с места происшествия

Комментарий патрульной полиции Харьковской области УП, Police Control Ukraine , местное издание Newsroom .

В полиции сообщили, что происшествие случилось под вечер 22 апреля: "патрульные получили сообщение о ДТП без травмированных в Харькове по улице Клочковской. Заявитель сообщил, что водитель авто Volkswagen Passat столкнулся с его автомобилем Lexus и поехал в сторону пгт Малая Даниловка.

Патрульным удалось остановить машину, а во время общения с водителем правоохранители "обнаружили признаки алкогольного опьянения, а на автомобиле были обнаружены характерные повреждения, которые могли возникнуть в результате ДТП".

От освидетельствования на состояние опьянения с помощью прибора Drager, а также у врача нарколога водитель отказался в присутствии двух свидетелей.

На водителя этого автомобиля правоохранители составили админпротоколы по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств), в 122-4 КУоАП (оставление места ДТП) и ч.1 ст. 130 КУоАП (отказ водителя от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения).
 

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