В Харькове пьяный священник УПЦ МП на авто пытался скрыться от полиции
Комментарий патрульной полиции Харьковской области УП, Police Control Ukraine , местное издание Newsroom .
В полиции сообщили, что происшествие случилось под вечер 22 апреля: "патрульные получили сообщение о ДТП без травмированных в Харькове по улице Клочковской. Заявитель сообщил, что водитель авто Volkswagen Passat столкнулся с его автомобилем Lexus и поехал в сторону пгт Малая Даниловка.
Патрульным удалось остановить машину, а во время общения с водителем правоохранители "обнаружили признаки алкогольного опьянения, а на автомобиле были обнаружены характерные повреждения, которые могли возникнуть в результате ДТП".
От освидетельствования на состояние опьянения с помощью прибора Drager, а также у врача нарколога водитель отказался в присутствии двух свидетелей.
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