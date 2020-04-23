В Британии от коронавируса за сутки умерло более 600 человек

23 апреля, 2020, 18:04

В Великобритании количество умерших от коронавируса приближается к 19 тысячам, общее число зараженных превысило 138 тысяч

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Великобритании.

За прошедшие сутки в британских больницах умерли 616 пациентов с коронавирусом. Показатель суточной смертности снижается второй день подряд. Днем раньше COVID-19 умерли 759 пациентов.

С начала эпидемии от коронавируса умерли 18 738 человек, в том числе 16 786 - в Англии, 641 - в Уэльсе.

В Британии зафиксировано 138078 случаев заражения, из них 4583 - за последние 24 часа.

Как пишет Manchester Evening News , от коронавируса умерли 78 сотрудников Национальной службы здравоохранения.

Главный медицинский советник правительства Великобритании Крис Витти считает, что правила социального дистанцирования необходимо соблюдать по крайней мере до конца года, чтобы предотвратить новые вспышки коронавируса, пишет The Guardian .

По его словам, вероятность того, что вакцина или лекарства от COVID-19 появятся до конца года, "невероятно мала". И до тех пор люди должны избегать социальных контактов, чтобы подавить новые вспышки.

Во всем мире зарегистрировано более 2,6 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом, по меньшей мере 719000 вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 184 тысяч пациентов.

США лидируют по количеству случаев заражения и смертей - более 840 000 американцев заболели COVID-19, из них умерли более 46 000 человек.