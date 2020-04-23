Уровень выполнения предвыборных обещаний Зеленского - ноль, - Олег Синютка

23 апреля, 2020, 20:40

Уровень выполнения предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского равен нулю

Об этом в эфире ток-шоу "Говорит Большой Львов" заявил нардеп от "Европейской солидарности" Олег Синютка.

"Очень интересный блог сегодня появился на "Украинской правде" - блог бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки, который пришел во власть с командой Зеленского и, наверное, как никто другой хорошо знает всю внутреннюю кухню. Так вот, этот блог заканчивается тем, что уже пора не обещать, а отвечать - и можно уходить с поста президента. Это оценка, которую дает сам соратник Зеленского. Действительно, Зеленскому уже пора не говорить обещаниями, как это было год назад, а отчитываться за реальные дела. Другое дело, что уровень выполнения обещаний у него - на нуле ", - отметил Синютка.

Нардеп напомнил о трех основных обещаниях Зеленского: война, конец эпохи бедности и посадка коррупционеров. И отметил, что все они - провалены:

"Первое обещание его - завершить войну. Помните формулы? "Просто перестать стрелять", "посмотреть в глаза Путину и где-то встретиться посередине" ... Это все завершается гибелью украинских воинов. Очень жаль, что Зеленский остановил украинскую ракетную программу, очень жаль, что Зеленский не сумел обеспечить утверждение украинского оборонного заказа. Это свидетельствует о том, что действительно Зеленский не готов к должности главнокомандующего.

Еще один абсолютный провал - выполнение лозунга "конец эпохи бедности". К сожалению, оно превратилось в лозунг "как-то выживем". И это говорит о крахе экономической политики Зеленского, тех двух правительств и тех министров, которых он назначил. И сегодня Украина стоит перед большим экономическим вызовом. Кризис, который был до коронавируса, сейчас еще усилился.

Хотелось бы говорить о конце эпохи коррупции, но он превратился в начало эпохи политических преследований. Коррупционеры, которые окружают Зеленского, сидят на своих должностях, никаких уголовных дел против них нет, зато преследуют украинских волонтеров, экс-президента, Софию Федину и других ".

"Вместе с тем, к сожалению, Украина теряет международную поддержку, потому что никогда при президенте Порошенко ни говорили западные партнеры сначала с Путиным, чтобы потом ставить президента Украины перед фактом. А сегодня это стало нормой. Единственное что радует, что Зеленский вернулся к формуле, которую предлагал Порошенко: сначала украинские воины на украинской границе, затем вывод российских войск, а потом начинаем говорить о переговорах ", - добавил Олег Синютка.