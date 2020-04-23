Уличенному на передаче тайных данных экс-чиновнику Галущаку о подозрении не объявляли, - СБУ

23 апреля, 2020, 20:05

Экс-госсекретарю Мининфраструктуры Андрею Галущаку, которого уличили в передаче секретной информации, не сообщается о подозрении

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "РБК-Украина".

"По состоянию на сегодня (23 апреля - ред.) по уголовным производствам, которые расследуются следователями органов безопасности, сообщение о подозрении упомянутом Вами гражданину не осуществлялось", - сообщили в СБУ.

По данным правоохранителей, Галущак передал неустановленным лицам документы, связанные с национальными интересами на юге и востоке Украины, а также в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

СБУ установила, что чиновник скопировал и переслал по электронной почте тайный документ, касающийся комплекса мероприятий министерства обороны, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти.

2 апреля в рабочем кабинете и по месту жительства госслужащего провели обыски, изъяв мобильный телефон и электронный планшет, в которых обнаружили переправленный тайный документ и другие служебные документы с грифом "Для служебного пользования".

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