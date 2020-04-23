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Espreso.tvОбществоУкрпочта отправила в США самолет МАУ с продукцией от украинского бизнеса

Укрпочта отправила в США самолет МАУ с продукцией от украинского бизнеса


фото: reuters
"Укрпочта" отправила в Нью-Йорк более 30 тыс. посылок из Международного аэропорта "Борисполь" пассажирским самолетом авиакомпании "Международные авиалинии Украины"

Об этом сообщила пресс-служба национального почтового оператора.

Известно, что в США отправили продукцию украинского малого и среднего бизнеса. Она будет доставлена по почте США (USPS) уже сегодня. Общая стоимость груза или проданных товаров - почти $1,5 млн.

"Мы понимаем, что временные карантинные меры и запрет регулярного авиасообщения может изрядно ударить по бизнесу десятков тысяч предпринимателей, продукцию которых мы доставляем. А это тысячи рабочих мест и благополучие тысяч семей. В частности, только на этом рейсе - отправка товаров от примерно 5 тыс. украинских предпринимателей", - отметил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский.

В "Укрпочте" отмечают, что на рейс загружены посылки и мелкие пакеты, а также EMS (Express Mail Service), который в США будет иметь приоритетное таможенное оформление и доставку в адрес получателя. Все отправления прошли оформление на украинской таможне в период с 14 по 21 апреля.

В планах компании сделать рейсы в Нью-Йорк регулярными, что обеспечит стабильные сроки доставки для украинских предпринимателей.

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