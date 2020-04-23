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Espreso.tvОбществоУкрпочта будет доставлять "карантинную тысячу"

Укрпочта будет доставлять "карантинную тысячу"


фото: gettyimage
Почтовый оператор "Укрпочта" обеспечит бесперебойную доставку единовременной денежной помощи в размере 1000 гривень для отдельных категорий пенсионеров, детей с инвалидностью и других получателей различных видов государственной соцпомощи

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины, соответствующее решение принято на заседании правительства.

"Одним из основных приоритетов работы "Укрпочты" на время пандемии является не только развитие бизнеса, а, прежде всего, обеспечение наших граждан необходимым, в том числе доставкой пенсий и других выплат. Поэтому мы инициировали соответствующие изменения в порядок выплаты единовременного пособия, чтобы люди получили деньги уже сейчас ", - сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Отмечается, что сейчас выплата единовременной денежной помощи фактически откладывается на 9 дней, поскольку выплатной период в Украине заканчивается 25 числа текущего месяца и начинается только 4 числа следующего месяца.

"Теперь благодаря принятым изменениям, в случае невозможности выплаты одноразовой денежной помощи в течение пяти календарных дней, "Укрпочта" обеспечит ее выплату и доставку без учета ограничений по выплатным периодам", - добавили в правительстве.

  • Напомним, в соответствии с определенным правительством порядком, единовременное пособие в сумме 1 тыс. грн получат пенсионеры, размер пенсионной выплаты которых меньше 5 тыс. грн, и граждане, которые получают государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии.

  • По данным Пенсионного фонда, 10,023 млн человек (88,4% от всех пенсионеров в Украине) получают пенсию меньше 5 тыс грн.

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