Укроборонпром в этом году должен быть ликвидирован, - Найем

Об этом сообщил заместитель гендиректора Укроборонпрома по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Мустафа Найем на странице в Facebook.

"Время сказать об этом открыто: государственный концерн "Укроборонпром" в нынешнем виде должен быть ликвидирован. Сегодня львиная доля государственных оборонных предприятий, в отличие от частных производителей, неконкурентоспособны. Главная причина - акционер, то есть, государство, которое связывает производителей излишней регуляцией и бюрократией", - написал Найем.

За десять лет существования в концерне выросли новые люди, некоторые заводы сделали большой шаг вперед. Но текущая модель управления оборонными предприятиями не оправдывает себя.

"Мы знаем, как это можно изменить и уже готовы делиться планами и видением. Конечная цель этого пути - ликвидация Государственного концерна "Укроборонпром" и создание вместо него шести компаний, специализирующихся на ракетостроении; авиастроении; бронетехнике; радарных и морских системах и авиаремонте", - отметил Найем.

Он добавил, что сейчас реформа Концерна в первую очередь зависит от эффективности парламента, вместе с которым мы уже готовим новый закон "О корпоратизации предприятий ОПК".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb